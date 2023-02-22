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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Maria_vrn
О себе
Учусь на психолога-консультанта. Из музыки предпочитаю Хорус, Oxxxymiron, RAM, либо что-то танцевальное, туц-туц-туц:) Ношу брекеты, иногда их стесняюсь. Люблю крыс (домашних) есть две штуки. Заедаю стресс, залипаю в соц.сетях, в общем, обычный человек, но немного одинокий.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Не нравится:
🏢 Работа📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога
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