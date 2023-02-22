О себе

Учусь на психолога-консультанта. Из музыки предпочитаю Хорус, Oxxxymiron, RAM, либо что-то танцевальное, туц-туц-туц:) Ношу брекеты, иногда их стесняюсь. Люблю крыс (домашних) есть две штуки. Заедаю стресс, залипаю в соц.сетях, в общем, обычный человек, но немного одинокий.