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Воронеж
Профиль пользователя Maria_vrn

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О себе

Учусь на психолога-консультанта. Из музыки предпочитаю Хорус, Oxxxymiron, RAM, либо что-то танцевальное, туц-туц-туц:) Ношу брекеты, иногда их стесняюсь. Люблю крыс (домашних) есть две штуки. Заедаю стресс, залипаю в соц.сетях, в общем, обычный человек, но немного одинокий.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Воронеж → пообщаться

Учусь на психолога, если есть чем поделиться- несите мне, поговорим;)

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Trixter

Воронеж → сходить на мероприятие

10 декабря на Симфонический оркестр Cagmo с музыкой из Киша.

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Nata85

Ростов-на-Дону → пообщаться

Закрытый человек..

Откликнулся 1 участник

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