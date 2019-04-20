онли качественное времяпрепровождение. ищу человека со вкусом и, прежде всего, уважающего СЕБЯ и своё время. чувства на ночь/поиграть в любовь - мимо. фото есть. свэг имеется. пусть моя внешность будет приятным сюрпризом.

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🖼 Выставка / музей 🍷 Алкоголь 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн

📺 Политика ☣️ Токсичность 💨 Кальян

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