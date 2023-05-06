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Воронеж
Профиль пользователя MadamAle

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О себе

Хожу в чайные, увлекаюсь чтением графических романов, мангой, смотрю аниме, играю в компьютерные игры. В основном из музыки слушаю фолк и рок.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Шутки про говно 📚 Книги ☣️ Токсичность ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🪐 Астрология / таро
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