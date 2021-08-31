Я мама 3 сыновей, сижу дома, выхожу только в магазин и в садик, живём в деревне, в Воронеже бываю не часто детей куда-то хотелось сводить

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🪐 Астрология / таро 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес

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