Воронеж
Профиль пользователя Lubov23

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О себе

Я мама 3 сыновей, сижу дома, выхожу только в магазин и в садик, живём в деревне, в Воронеже бываю не часто детей куда-то хотелось сводить

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес

Участие в других событиях

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Найди подругу или /парня)

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Воронеж. Буду рада найти подругу

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Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).

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Пабг,Мобайл Леджендз

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Приятно провести выходные и подарить кому-то радость)

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Общение, встреча

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