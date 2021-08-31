Воронеж
Профиль пользователя Lubov23
О себе
Я мама 3 сыновей, сижу дома, выхожу только в магазин и в садик, живём в деревне, в Воронеже бываю не часто детей куда-то хотелось сводить
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес
Участие в других событиях
Воронеж → Другое
Найди подругу или /парня)
Воронеж → Другое
Воронеж. Буду рада найти подругу
Воронеж → Другое
Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).
Славянск-на-Кубани → Другое
Пабг,Мобайл Леджендз
Воронеж → Другое
ищу подружку!
Воронеж → Другое
Приятно провести выходные и подарить кому-то радость)
Симферополь → Другое
Общение, встреча
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