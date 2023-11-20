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Воронеж
Профиль пользователя Lizzzzzz

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О себе

Мне 23 года, приехала сюда из другого региона пять лет назад, но город так и не узнала))) Только окончила институт, вышла на работу, набиваю первые шишки в взрослой жизни. Не против её разбавить непринуждённой беседой, смехом и мемами, приятной прогулкой и взаимной поддержкой в любых начинаниях!

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика🍷 Выпить в баре

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться вечером и поболтать о смешном и не очень:)

маленькое фото пользователя YuliaTu
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marie_F

Воронеж → прогуляться, перекусить

Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Tata142

Воронеж → прогуляться, перекусить

Воронеж. Буду рада найти подругу

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Tatyana1997

Воронеж → прогуляться, перекусить

Я ищу подругу ;)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Tatd

Воронеж → прогуляться, перекусить

Поболтать в кофейне центре, прогуляться

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Murcherler

Воронеж → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном и погулять

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Elizaveta_21

Воронеж → прогуляться, перекусить

Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Vishenkaaa

Воронеж → прогуляться, перекусить

найдись, подружка

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя JuliaP

Воронеж → активный отдых

Предлагаю прокатиться на велосипедах по городу

Откликнулись 3 участника

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