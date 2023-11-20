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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Lizzzzzz
О себе
Мне 23 года, приехала сюда из другого региона пять лет назад, но город так и не узнала))) Только окончила институт, вышла на работу, набиваю первые шишки в взрослой жизни. Не против её разбавить непринуждённой беседой, смехом и мемами, приятной прогулкой и взаимной поддержкой в любых начинаниях!
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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