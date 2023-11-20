О себе

Мне 23 года, приехала сюда из другого региона пять лет назад, но город так и не узнала))) Только окончила институт, вышла на работу, набиваю первые шишки в взрослой жизни. Не против её разбавить непринуждённой беседой, смехом и мемами, приятной прогулкой и взаимной поддержкой в любых начинаниях!