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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Lizaveta09
О себе
Всем привет🤟 ищу друзей и подруг. Люблю общаться на разные темы! Играю в теннис, занимаюсь йогой, летом освоила сап😀. Люблю гулять на свежем воздухе🙂. Буду рада новым знакомствам 💜
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💨 Кальян🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать
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