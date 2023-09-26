Воронеж

Профиль пользователя Lizaveta09

О себе Всем привет🤟 ищу друзей и подруг. Люблю общаться на разные темы! Играю в теннис, занимаюсь йогой, летом освоила сап😀. Люблю гулять на свежем воздухе🙂. Буду рада новым знакомствам 💜

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

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