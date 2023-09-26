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Воронеж
Профиль пользователя Lizaveta09

фото пользователя Lizaveta09

О себе

Всем привет🤟 ищу друзей и подруг. Люблю общаться на разные темы! Играю в теннис, занимаюсь йогой, летом освоила сап😀. Люблю гулять на свежем воздухе🙂. Буду рада новым знакомствам 💜

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💨 Кальян🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Я хочу посидеть в уютном месте с кофе)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vika_Voronezh

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулись 3 участника

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