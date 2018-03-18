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Воронеж
Профиль пользователя Lidia_Rajkin814

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О себе

Добрая,общительная.
Нечего важного рассказать то и не могу,здесь я ради общения.Я дорамщик,просмотрела больше 25 сериаллов.
Я занимаюсь уже 9 лет росписью по дереву/профессиональным художеством.
Буду рада людям ,которые напишут мне в положительной форме))).
Мне сказать то и нечего,но при общении ,можем узнать о друг друге побольше...💗
:)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

События пользователя

Воронеж → другое
Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).
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