Недавно переехала в Воронеж,ищу новых друзей

Была в сети на этой неделе

Прогуляться,прокатиться на машине,выпить кофе это в будни)

Хочу в субботу собрать компанию девчонок, и затусить в клубе )

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