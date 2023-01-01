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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Lessy
О себе
Недавно переехала в Воронеж,ищу новых друзей
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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