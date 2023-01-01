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Воронеж
Профиль пользователя Lessy

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О себе

Недавно переехала в Воронеж,ищу новых друзей

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться,прокатиться на машине,выпить кофе это в будни)

маленькое фото пользователя Miska
маленькое фото пользователя Vika_Voronezh
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anna.B

Воронеж → собрать компанию

Хочу в субботу собрать компанию девчонок, и затусить в клубе )

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя 0lga

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулся 1 участник

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