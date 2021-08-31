Воронеж
Профиль пользователя Lerchonok
О себе
Ищу компанию, чтобы отдохнуть. Провести весёлые и незабываемые выходные)
Погулять по городу, сходить в разные места, активно или же культурно провести время.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм
Участие в других событиях
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