Воронеж
Профиль пользователя Lerchonok

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О себе

Ищу компанию, чтобы отдохнуть. Провести весёлые и незабываемые выходные)
Погулять по городу, сходить в разные места, активно или же культурно провести время.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Участие в других событиях

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Найди подругу или /парня)

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Воронеж. Буду рада найти подругу

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Москва → Другое

Провожу исследование - почему ты здесь? :)

маленькое фото пользователя Lidia_Rajkin814
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Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).

маленькое фото пользователя antisha
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ищу подружку!

маленькое фото пользователя Katerina_22
Воронеж → Другое

Поболтать о разном, например как прошел день

маленькое фото пользователя Vlad1515
Воронеж → Другое

Буду очень рад погулять пообщаться

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