Воронеж
Профиль пользователя Lemo

фото пользователя Lemo

О себе

Ищу друзей
Нравится собирать гербарий, писать бумажные письма, рисовать, изучать новое, читать и слушать фантастические рассказы, пить чай и кофе
Тип личности enfp(или infp)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор

Не нравится:

☣️ Токсичность
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