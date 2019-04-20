Воронеж
Профиль пользователя Kiskin

фото пользователя Kiskin
фото #2 пользователя Kiskin

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия

События пользователя

Воронеж → пообщаться

Пообщаться и начать дружить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

маленькое фото пользователя Katerina_22
Воронеж → Другое

Поболтать о разном, например как прошел день

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