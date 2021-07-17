Не знаю, что тут пишут обычно) напишу просто: мне 30, работаю hr-ом, удаленно, люблю театр, посмеяться, обсудить все на свете) переодически хожу на курсы английского и в спортзал) Я недавно в Воронеже и, оказалось, что найти новых друзей в моем возрасте не так уж просто) в общем, буду рада прогуляться и познакомиться)

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🎭 Театр

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