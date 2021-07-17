Воронеж
Профиль пользователя JuliyaN

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О себе

Не знаю, что тут пишут обычно) напишу просто: мне 30, работаю hr-ом, удаленно, люблю театр, посмеяться, обсудить все на свете) переодически хожу на курсы английского и в спортзал) Я недавно в Воронеже и, оказалось, что найти новых друзей в моем возрасте не так уж просто) в общем, буду рада прогуляться и познакомиться)

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🎭 Театр

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя VikaKotik
Воронеж → Другое

Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

маленькое фото пользователя Vll_cch
Воронеж → Другое

Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃

маленькое фото пользователя Tatd
Воронеж → Другое

Поболтать в кофейне центре, прогуляться

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