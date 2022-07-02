Воронеж
Профиль пользователя JuliaP

фото пользователя JuliaP
фото #2 пользователя JuliaP
фото #3 пользователя JuliaP
фото #4 пользователя JuliaP
фото #5 пользователя JuliaP

О себе

Катаюсь на велосипеде постоянно и много, люблю спокойную мелодичную музыку, сама себе психолог, птица говорун, но и послушать и помочь могу :) больше за общение онлайн, а если захочется то можем и прогуляться или прокатиться :)

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Воронеж → активный отдых

Предлагаю прокатиться на велосипедах по городу

Воронеж → пообщаться

Болтать обо всем, шутить, жаловаться, обсуждать, говорить и говорить)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ju.Gi
Москва → Другое

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

маленькое фото пользователя Alex64
Саратов → Другое

Девочки, пишите))

маленькое фото пользователя Ksenia_a
Екатеринбург → Другое

Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти людей для интересного общения

маленькое фото пользователя VikaKotik
Воронеж → Другое

Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

маленькое фото пользователя Miilstarr
Москва → Другое

Смех продлевает жизнь, а Россия для грустных. Давайте плакать от смеха

маленькое фото пользователя Alinkamalinka
Набережные Челны → Другое

Как вы считаете меняться ли человек ,или только на время ?

маленькое фото пользователя Taniushka
Сочи → Другое

Я хочу найти подружек

маленькое фото пользователя Alincha
Новосибирск → Другое

Хочу найти подругу из своего города:)

маленькое фото пользователя Svetochka99
Краснодар → Другое

Ищу подругу или несколько 😄

маленькое фото пользователя Dashm
Воронеж → Другое

Расскажи как прошел твой день

маленькое фото пользователя Lesagt
Воронеж → Другое

Прогуляться по центру, съездить на пляж

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Воронеж

Ищешь друзей и компанию в городе Воронеж?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Воронеж.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.