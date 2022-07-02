Катаюсь на велосипеде постоянно и много, люблю спокойную мелодичную музыку, сама себе психолог, птица говорун, но и послушать и помочь могу :) больше за общение онлайн, а если захочется то можем и прогуляться или прокатиться :)

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей

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Москва → Другое Смех продлевает жизнь, а Россия для грустных. Давайте плакать от смеха

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