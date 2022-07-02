Воронеж
Профиль пользователя JuliaP
О себе
Катаюсь на велосипеде постоянно и много, люблю спокойную мелодичную музыку, сама себе психолог, птица говорун, но и послушать и помочь могу :) больше за общение онлайн, а если захочется то можем и прогуляться или прокатиться :)
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Девочки, пишите))
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Смех продлевает жизнь, а Россия для грустных. Давайте плакать от смеха
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