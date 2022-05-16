Воронеж
Профиль пользователя Juli_Sova

фото пользователя Juli_Sova

О себе

Домоседа, играю в онлайн шутеры, слушаю тяжелую музыку, с аморальным чувством юмора 🙃

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность

События пользователя

Воронеж → пообщаться

Домоседа, бывает скучно и хочется поболтать)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anastasia_69
Нижний Новгород → Другое

Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии

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