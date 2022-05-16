Воронеж
Профиль пользователя jilsays

фото пользователя jilsays

О себе

Мечтаю переехать в Барселону
Много работаю, мало отдыхаю
Люблю срываться в разные города, что бы просто погулять

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

🏫 Учеба ✝️ Религия

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tata142
Воронеж → Другое

Воронеж. Буду рада найти подругу

маленькое фото пользователя VikaKotik
Воронеж → Другое

Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

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