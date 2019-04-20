Воронеж
Профиль пользователя Jeff

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О себе

Люблю настольные игры, пк игры, аниме, манга, фильмы и сериалы, волейбол, рисование, покатушки на велосипеде.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Воронеж → пообщаться

Я ищу подругу чтобы прогулятся в парке и узнать друг друга поближе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

маленькое фото пользователя Lidia_Rajkin814
Воронеж → Другое

Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).

маленькое фото пользователя Nona1999v
Москва → Другое

Грустно и одиноко

маленькое фото пользователя Barbi2008
Москва → Другое

Скукота , охота веселиться

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