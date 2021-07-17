Воронеж
Профиль пользователя Janne

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О себе

Ищу новые интересные знакомства, подруг.

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Сходить потанцевать)

Воронеж → прогуляться, перекусить

Буду рада новым интересным знакомствам. Прогуляться, пообщаться.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя VikaKotik
Воронеж → Другое

Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

маленькое фото пользователя Nastya0
Воронеж → Другое

Хочу найти друзей. Можем погулять а можем и в бар сходить

маленькое фото пользователя Vll_cch
Воронеж → Другое

Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃

маленькое фото пользователя JuliyaN
Воронеж → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Elizaveta_21
Воронеж → Другое

Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

маленькое фото пользователя Sveto4ka
Воронеж → Другое

Прогуляться в центре

маленькое фото пользователя Hatori
Воронеж → Другое

Погнали танцевать в Хлам?))

маленькое фото пользователя InnaR
Воронеж → Другое

Посидеть в Питнице на Памятнике Славы.

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.