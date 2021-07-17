Воронеж
Профиль пользователя Janne
О себе
Ищу новые интересные знакомства, подруг.
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
Воронеж → Другое
Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄
Воронеж → Другое
Хочу найти друзей. Можем погулять а можем и в бар сходить
Воронеж → Другое
Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃
Воронеж → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Воронеж → Другое
Рада буду прогуляться , найти новые знакомство
Воронеж → Другое
Прогуляться в центре
Воронеж → Другое
Погнали танцевать в Хлам?))
Воронеж → Другое
Посидеть в Питнице на Памятнике Славы.
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.