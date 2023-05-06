Люблю читать книги по психологии. Обожаю бывать в новых местах. Хочу пойти в поход этим летом. Буду рада найти кого то для совместных занятий спортом или просто поболтать на любые темы.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью

Воронеж → Другое Какие планы на выходные? Может погуляем?)

Челябинск → Другое Ищу друзей для совместного времяпрепровождения и борьбы со скукой!

Красноярск → Другое Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения

Воронеж → Другое Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

Владивосток → Другое Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Воронеж.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.