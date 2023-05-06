Воронеж
Профиль пользователя Ira_Eri

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О себе

Люблю читать книги по психологии. Обожаю бывать в новых местах. Хочу пойти в поход этим летом. Буду рада найти кого то для совместных занятий спортом или просто поболтать на любые темы.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью

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