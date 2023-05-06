Воронеж
Профиль пользователя Ira_Eri
О себе
Люблю читать книги по психологии. Обожаю бывать в новых местах. Хочу пойти в поход этим летом. Буду рада найти кого то для совместных занятий спортом или просто поболтать на любые темы.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение
Ищу приятную собеседницу
Воронеж. Буду рада найти подругу
Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄
Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .
Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения
ищу подружку!
Ищу друзей для совместного времяпрепровождения и борьбы со скукой!
Какие планы на выходные? Может погуляем?)
Ищу подругу
Другие пользователи из города Воронеж
Ищешь друзей и компанию в городе Воронеж?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Воронеж.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.