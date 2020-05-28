Воронеж
Профиль пользователя In_na
О себе
Смотрю аниме, мультсериалы по типу Мистер Пиклз, пью и курю, работаю и учусь
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💃 Потанцевать 💨 Кальян
Не нравится:
🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Воронеж → Другое
Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄
Воронеж → Другое
Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .
Воронеж → Другое
Какие планы на выходные? Может погуляем?)
Воронеж → Другое
Пройтись по району
Воронеж → Другое
Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять
Воронеж → Другое
Прогуляться по центру, съездить на пляж
Воронеж → Другое
Прогуляться, попить кофе
Воронеж → Другое
Попить пивка и погулять по центру г. Воронежа
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