Смотрю аниме, мультсериалы по типу Мистер Пиклз, пью и курю, работаю и учусь

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

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🪩 Ночной клуб

Воронеж → Другое Попить пивка и погулять по центру г. Воронежа

Воронеж → Другое Прогуляться по центру, съездить на пляж

Воронеж → Другое Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять

Воронеж → Другое Какие планы на выходные? Может погуляем?)

Воронеж → Другое Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

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