Воронеж
Профиль пользователя In_na

фото пользователя In_na
фото #2 пользователя In_na
фото #3 пользователя In_na

О себе

Смотрю аниме, мультсериалы по типу Мистер Пиклз, пью и курю, работаю и учусь

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💃 Потанцевать 💨 Кальян

Не нравится:

🪩 Ночной клуб

События пользователя

Воронеж → собрать компанию

Можем попить кофе или что-то погорячее

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя VikaKotik
Воронеж → Другое

Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

маленькое фото пользователя Marie_F
Воронеж → Другое

Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

маленькое фото пользователя Yasya_Lazneva
Воронеж → Другое

Какие планы на выходные? Может погуляем?)

маленькое фото пользователя Arbuzik
Воронеж → Другое

Пройтись по району

маленькое фото пользователя jilsays
Воронеж → Другое

Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять

маленькое фото пользователя Lesagt
Воронеж → Другое

Прогуляться по центру, съездить на пляж

маленькое фото пользователя tatyana22
Воронеж → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя Anastasiya2805
Воронеж → Другое

Попить пивка и погулять по центру г. Воронежа

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Воронеж

Ищешь друзей и компанию в городе Воронеж?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Воронеж.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.