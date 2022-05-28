Читаю много лёгкой литературы, но могу загнаться Пелевиным. Нравится классика Миядзаки и не только. Из музыки, нежно люблю Король и Шут с 10 лет, многое из отечественного и зарубежного рока и альтернативы, фолк, нойза, а также опенинги из аниме. Несмотря на не очень хорошую вестибюлярку, люблю время от времени проораться на каруселях)) Довольно ленива, но за любой кипиш, кроме голодовки😏

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан

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