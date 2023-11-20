⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Воронеж

Воронеж
Профиль пользователя frida

фото пользователя frida

О себе

Переехала в Воронеж весной 2022, ищу новых знакомых, желательно Левый берег.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб

События пользователя

Воронеж → активный отдых

Ищу компанию для утренних пробежек трусцой на Чернавской дамбе.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sterva43

Воронеж → пообщаться

Все надоело. Хочу общатся.

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Maria_vrn

Воронеж → пообщаться

Учусь на психолога, если есть чем поделиться- несите мне, поговорим;)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Mezhevika

Воронеж → прогуляться, перекусить

Обожаю посещать вкусные пекарни и кофейни

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Воронеж

маленькое фото пользователя 16771
маленькое фото пользователя Tatiana25
маленькое фото пользователя Ke5h
маленькое фото пользователя Eugenia16
маленькое фото пользователя Veta7
маленькое фото пользователя Valto00
маленькое фото пользователя Kalina
маленькое фото пользователя mishurulia
маленькое фото пользователя alenugka
маленькое фото пользователя Elizaveta_21
маленькое фото пользователя Morales
маленькое фото пользователя Aleks_55
маленькое фото пользователя Trololo
маленькое фото пользователя Lizzzzzz
маленькое фото пользователя Evgeniy2233
маленькое фото пользователя Marishka
маленькое фото пользователя Liza95
маленькое фото пользователя Alex2578
маленькое фото пользователя In_na
маленькое фото пользователя sonia16_1
маленькое фото пользователя Anastasia2618
маленькое фото пользователя Baider
маленькое фото пользователя uylichka
маленькое фото пользователя Anna.B
маленькое фото пользователя Djasful
маленькое фото пользователя galina.malenkaya
маленькое фото пользователя Sergey_Quantun
маленькое фото пользователя Princess

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам