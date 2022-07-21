⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Воронеж

Воронеж
Профиль пользователя Evzhenya

фото пользователя Evzhenya

О себе

Люблю начинать день с вкусного кофе. Обожаю посещать новые страны и места. Важно наполняться впечатлениями)) Шью одежду для себя и близких)) Я белая и пушистая, если меня вкусно кормить) Не люблю ложь, такси, запах сигарет и заправлять одеяло в пододеяльник. 😋а ещё мечтаю увидеть китов. Обожаю тирамису и чурчхелу)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Воронеж

маленькое фото пользователя Miledi
маленькое фото пользователя Alex983
маленькое фото пользователя Dashm
маленькое фото пользователя Ke5h
маленькое фото пользователя Gipnozhaba
маленькое фото пользователя Evgen.com
маленькое фото пользователя EvgeN_33
маленькое фото пользователя QW12WQ12
маленькое фото пользователя Mega
маленькое фото пользователя butterflybaby
маленькое фото пользователя Viltoriz
маленькое фото пользователя Olga444
маленькое фото пользователя Alexsobrius
маленькое фото пользователя Mononoke
маленькое фото пользователя Doc.k
маленькое фото пользователя Vladimir01
маленькое фото пользователя JuliaP
маленькое фото пользователя Olga_88
маленькое фото пользователя Kolyan
маленькое фото пользователя Agabot
маленькое фото пользователя Dednarkoman
маленькое фото пользователя Darkkness_in_me
маленькое фото пользователя Homka
маленькое фото пользователя Stasya_nasty
маленькое фото пользователя Kris_kris1
маленькое фото пользователя Dariiaa
маленькое фото пользователя Veta7
маленькое фото пользователя galina.malenkaya

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам