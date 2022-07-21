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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Evzhenya
О себе
Люблю начинать день с вкусного кофе. Обожаю посещать новые страны и места. Важно наполняться впечатлениями)) Шью одежду для себя и близких)) Я белая и пушистая, если меня вкусно кормить) Не люблю ложь, такси, запах сигарет и заправлять одеяло в пододеяльник. 😋а ещё мечтаю увидеть китов. Обожаю тирамису и чурчхелу)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
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