О себе

Люблю начинать день с вкусного кофе. Обожаю посещать новые страны и места. Важно наполняться впечатлениями)) Шью одежду для себя и близких)) Я белая и пушистая, если меня вкусно кормить) Не люблю ложь, такси, запах сигарет и заправлять одеяло в пододеяльник. 😋а ещё мечтаю увидеть китов. Обожаю тирамису и чурчхелу)