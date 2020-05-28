Саморазвитие, искусство и культура - закончила архитектурный, работаю графическим дизайнером на удаленке. За комфортность в общении, воспитанность и легкость. Люблю эстетичные места, вкусную еду, вино и фото. Танцую и рисую почти всю свою жизнь

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес

☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Воронеж.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.