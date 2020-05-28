Воронеж
Профиль пользователя Ellen
О себе
Саморазвитие, искусство и культура - закончила архитектурный, работаю графическим дизайнером на удаленке. За комфортность в общении, воспитанность и легкость. Люблю эстетичные места, вкусную еду, вино и фото. Танцую и рисую почти всю свою жизнь
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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