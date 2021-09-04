Воронеж
Профиль пользователя Elizaveta_21

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О себе

Меломанка,люблю гулять,люблю занимать творчество,петь

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marie_F
Воронеж → Другое

Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

маленькое фото пользователя VikaKotik
Воронеж → Другое

Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

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