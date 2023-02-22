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Воронеж
Очень люблю читать: в основном художественную литературу и чаще всего что-то историческое или фэнтезийное.
Воронеж
Профиль пользователя ela.elena
О себе
Очень люблю читать: в основном художественную литературу и чаще всего что-то историческое или фэнтезийное.
Нравится заниматься рукоделием: одно время я вышивала (крестик и ленты), потом вязала. Сейчас подсела на картины по номерам и румбоксы)). Временами хожу в зал — занимаюсь пилатесом. По образованию и профессии я кадровый менеджер. Сейчас работаю на удаленке, соответственно, стало не хватать общения. Поэтому я здесь))
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры
Участие в других событиях
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