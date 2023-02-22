О себе

Очень люблю читать: в основном художественную литературу и чаще всего что-то историческое или фэнтезийное.

Нравится заниматься рукоделием: одно время я вышивала (крестик и ленты), потом вязала. Сейчас подсела на картины по номерам и румбоксы)). Временами хожу в зал — занимаюсь пилатесом. По образованию и профессии я кадровый менеджер. Сейчас работаю на удаленке, соответственно, стало не хватать общения. Поэтому я здесь))