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Воронеж
Профиль пользователя Diana_m

фото пользователя Diana_m

О себе

Мне 23 года, на сайте в поиске подруг больше для реального общения чем в сети) мы можем сходить на выставку или попить кофе для знакомства))

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Собраться на неделе в центре Москвы женской компанией )

маленькое фото пользователя Keity
маленькое фото пользователя Sunygirl
маленькое фото пользователя Liza_lizi
маленькое фото пользователя Laosong
маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя Sovushka
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Oliana
маленькое фото пользователя nata.rosie
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маленькое фото пользователя Royz
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маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя elfindara
маленькое фото пользователя Elizabeth2000
маленькое фото пользователя Nika_abd
маленькое фото пользователя Yulia2106
маленькое фото пользователя Nastyshaa
Откликнулось 25 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Нужна подружка для общения в реале)

маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Dilara
маленькое фото пользователя Amaly
маленькое фото пользователя Mary.solen
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя teuv
маленькое фото пользователя Ol4ck
маленькое фото пользователя Sofirka
Откликнулось 8 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 129 участников

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг

Откликнулись 63 участника

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❗️❗️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА ❗️❗️

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Tina_Blok

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку :3

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → собрать компанию

Ищу настоящую подругу 😜САО желательно

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Keity

Москва → прогуляться, перекусить

Сходим поужинать или выпить кофе?

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Valentina_r

Москва → прогуляться, перекусить

Расширяю круг знакомств!)Дружба в приоритете!)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Granny

Москва → прогуляться, перекусить

Неповторимые леди💕Создаю чат в Тг для общения и встреч🤝🙋‍♀️

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя bisler

Москва → прогуляться, перекусить

пойдемте в рестик, музей, выставку, куда угодно, не могу сидеть дома🫣

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Marie_F

Воронеж → прогуляться, перекусить

Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Кто со мной на инстасамку в Депо три вокзала?🎤🎉

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Daria19039

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре, посидеть в кафе, пообщаться))

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Sovushka

Москва → сходить на мероприятие

Поболтать, найти общие интересы.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя logi

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте уже встретимся и всё обсудим

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Tatd

Воронеж → прогуляться, перекусить

Поболтать в кофейне центре, прогуляться

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Avaavelin

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг по интересам

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Daria19039

Москва → прогуляться, перекусить

Выпал снег ❄️ время гринтвейна и теплых разговоров )

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя tatyana22

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Nika_abd

Москва → пообщаться

Хочется найти прям родную душу. Поговорить о всяком)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя dinnetta

Москва → прогуляться, перекусить

На стендап в понедельник, время и сам стендам может выбрать вместе)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Kristina_ti

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек для дружбы

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти на мастер класс (гончарный/кулинарный/свечи/живопись)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Vika_Voronezh

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ellen

Воронеж → прогуляться, перекусить

Давай по кофейку и красиво пофоткаться?

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Lara04

Москва → другое

Пообедать в ресторане и пофотографиться

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя nutamv

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на мероприятие

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