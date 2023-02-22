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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Denis1982
О себе
Люблю прогулки, посещать новые места, видеоигры, посиделки в приятной компании, немного играю и пою на гитаре
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие
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