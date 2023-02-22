Воронеж

Профиль пользователя Denis1982

О себе Люблю прогулки, посещать новые места, видеоигры, посиделки в приятной компании, немного играю и пою на гитаре

Был в сети на прошлой неделе

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