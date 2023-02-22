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Воронеж
Профиль пользователя Denis1982

фото пользователя Denis1982

О себе

Люблю прогулки, посещать новые места, видеоигры, посиделки в приятной компании, немного играю и пою на гитаре

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие
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