Я открытая, добрая, смешная и общительная! Хочется найти людей по духу и вместе открывать новые грани себя) Немного увлекаюсь психологией и готова поддержать любую беседу обо всем и ни о чем)) Хочу научиться гадать на таро, может кто-то умеет?

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба ☣️ Токсичность

📺 Политика ✝️ Религия

Воронеж → пообщаться Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками

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