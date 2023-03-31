Воронеж
Профиль пользователя Delechka

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фото #2 пользователя Delechka

О себе

Я открытая, добрая, смешная и общительная!
Хочется найти людей по духу и вместе открывать новые грани себя)
Немного увлекаюсь психологией и готова поддержать любую беседу обо всем и ни о чем))
Хочу научиться гадать на таро, может кто-то умеет?

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба ☣️ Токсичность

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Воронеж → пообщаться

Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastasia13
Москва → Другое

Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

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