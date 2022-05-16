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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя DegrantNamelly
О себе
Мой любимый вид спорта: теннис. бейсбол. баскетбол. Люблю слушать современную музыку. Поп и рэп. Люблю видеоигры. Играю на компе.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия🪐 Астрология / таро📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Не нравится:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр
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