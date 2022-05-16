⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Воронеж

Воронеж
Профиль пользователя DegrantNamelly

фото пользователя DegrantNamelly

О себе

Мой любимый вид спорта: теннис. бейсбол. баскетбол. Люблю слушать современную музыку. Поп и рэп. Люблю видеоигры. Играю на компе.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия🪐 Астрология / таро📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр

События пользователя

Воронеж → другое

Совместные видеоигры.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diakat09

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулось 49 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Воронеж

маленькое фото пользователя Svetlana04
маленькое фото пользователя Victory
маленькое фото пользователя digdream
маленькое фото пользователя Juli_Sova
маленькое фото пользователя Yalori_Ray
маленькое фото пользователя galina.malenkaya
маленькое фото пользователя Aleks_55
маленькое фото пользователя Annyshka97
маленькое фото пользователя ulyana08
маленькое фото пользователя Ke5h
маленькое фото пользователя Alexandr_north
маленькое фото пользователя Guru_tvink
маленькое фото пользователя Lesagt
маленькое фото пользователя Annushka3097
маленькое фото пользователя AndyTheRush
маленькое фото пользователя 16771
маленькое фото пользователя jilsays
маленькое фото пользователя Murcherler
маленькое фото пользователя Ashad
маленькое фото пользователя Dify
маленькое фото пользователя JuleChek
маленькое фото пользователя Tatiana57
маленькое фото пользователя evva
маленькое фото пользователя AlexCoz
маленькое фото пользователя Evgeniy2233
маленькое фото пользователя Artur3368
маленькое фото пользователя CandyAR
маленькое фото пользователя Maria1995

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам