Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

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Воронеж → пообщаться Расскажи как прошел твой день

Санкт-Петербург → Другое Просто поговорить о жизни

Воронеж → Другое Болтать обо всем, шутить, жаловаться, обсуждать, говорить и говорить)

Ижевск → Другое Срочно нужна веселая, остроумная, ресурсная подруга!😊 Я такая, а ты?🙃

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Воронеж.

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