Воронеж
Профиль пользователя Dashm

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Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎮 Видеоигры

События пользователя

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Участие в других событиях

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Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

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Ищу подруг) 💅🏻

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Я хочу найти подружек

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Срочно нужна веселая, остроумная, ресурсная подруга!😊 Я такая, а ты?🙃

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Болтать обо всем, шутить, жаловаться, обсуждать, говорить и говорить)

маленькое фото пользователя Nasty05
Санкт-Петербург → Другое

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