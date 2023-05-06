Воронеж
Профиль пользователя Darxdb
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм
Участие в других событиях
Воронеж → Другое
Воронеж. Буду рада найти подругу
Воронеж → Другое
Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .
Воронеж → Другое
ищу подружку!
Воронеж → Другое
Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃
Воронеж → Другое
Рада буду прогуляться , найти новые знакомство
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