Воронеж
Профиль пользователя Darxdb

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Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tata142
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Воронеж. Буду рада найти подругу

маленькое фото пользователя Marie_F
Воронеж → Другое

Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

маленькое фото пользователя antisha
Воронеж → Другое

ищу подружку!

маленькое фото пользователя Vll_cch
Воронеж → Другое

Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃

маленькое фото пользователя Elizaveta_21
Воронеж → Другое

Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

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