Привет!) 1.5 года живу в Москве, но из-за того, что работаю удаленно, как-то не очень получилось найти друзей 😅 Люблю пешие прогулки, путешествия, собак и активный отдых. Буду рада найти единомышленницу, чтобы классно проводить время, посещать интересные места, фоткаться и просто наслаждаться жизнью 😇

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Воронеж?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Воронеж.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.