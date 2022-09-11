Воронеж
Профиль пользователя Dariiaa
О себе
Привет!) 1.5 года живу в Москве, но из-за того, что работаю удаленно, как-то не очень получилось найти друзей 😅
Люблю пешие прогулки, путешествия, собак и активный отдых. Буду рада найти единомышленницу, чтобы классно проводить время, посещать интересные места, фоткаться и просто наслаждаться жизнью 😇
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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