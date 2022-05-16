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Воронеж
Профиль пользователя butterflybaby

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О себе

Люблю собак и прогулки с ними и без них )
Слушаю тяжелую музыку, хожу на концерты
С удовольствием хожу в театр, кино, на выставки, фестивали, дегустации, гаражки - туда, где можно классно провести время
Прогулки по городу, в парках, посиделки в кофейнях, кафе, ресторанах - тоже да )

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян
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