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Воронеж
Профиль пользователя Bonik

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О себе

Точу на агрессивных роликах, катаю на борде, рассекаю по волнам на сёрфе. Помешанный на трюках адреналин родился со мной.

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль
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