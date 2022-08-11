Воронеж
Профиль пользователя Bogdanchik
О себе
👋люблю вылазки на природу, но это никак не мешает гулять по ночному городу или посещению заведений. Пытаюсь в саморазвитие, но...как вы, обычные люди, это делаете? Люблю кино, разговоры на околонаучные темы, да и в принципе интересное, необычное времяпрепровождение.
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Ищу интересных собеседников:)
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение
Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
Выпить кофе
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