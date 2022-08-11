👋люблю вылазки на природу, но это никак не мешает гулять по ночному городу или посещению заведений. Пытаюсь в саморазвитие, но...как вы, обычные люди, это делаете? Люблю кино, разговоры на околонаучные темы, да и в принципе интересное, необычное времяпрепровождение.

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🏫 Учеба

☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро

Воронеж → пообщаться У тебя есть ощущение, что как-то неправильно живёшь эту жизнь?

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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