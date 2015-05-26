⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Воронеж

Воронеж
Профиль пользователя Annyshka97

фото пользователя Annyshka97

О себе

Интроверт)
Но если с человеком мне будет комфортно в онлайн, то с удовольствием встречусь в живую
Занимаюсь спортом, люблю посиделки дома с книгой, с кофе или вином)
Люблю классическую музыку Вагнера в основном)
Нравится изучать французский язык

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно💨 Кальян🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Воронеж

маленькое фото пользователя digdream
маленькое фото пользователя Tojimo
маленькое фото пользователя Bonik
маленькое фото пользователя Maks_2205
маленькое фото пользователя Marie_F
маленькое фото пользователя Anastasiya2805
маленькое фото пользователя Japanbot
маленькое фото пользователя Djasful
маленькое фото пользователя Volik133
маленькое фото пользователя Maper
маленькое фото пользователя Tatiana57
маленькое фото пользователя WhiteNoise187
маленькое фото пользователя Nastya0
маленькое фото пользователя Dobryak
маленькое фото пользователя Stasya_nasty
маленькое фото пользователя Tais2409
маленькое фото пользователя Uliya94
маленькое фото пользователя Marini
маленькое фото пользователя Janne
маленькое фото пользователя alenugka
маленькое фото пользователя sonia16_1
маленькое фото пользователя SerjoBatso
маленькое фото пользователя Evgeniy2233
маленькое фото пользователя Yasya11
маленькое фото пользователя Anna.B
маленькое фото пользователя EvgeN_33
маленькое фото пользователя Mega
маленькое фото пользователя Artur3368

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам