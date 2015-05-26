О себе

Интроверт)

Но если с человеком мне будет комфортно в онлайн, то с удовольствием встречусь в живую

Занимаюсь спортом, люблю посиделки дома с книгой, с кофе или вином)

Люблю классическую музыку Вагнера в основном)

Нравится изучать французский язык