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Воронеж
Интроверт)
Воронеж
Профиль пользователя Annyshka97
О себе
Интроверт)
Но если с человеком мне будет комфортно в онлайн, то с удовольствием встречусь в живую
Занимаюсь спортом, люблю посиделки дома с книгой, с кофе или вином)
Люблю классическую музыку Вагнера в основном)
Нравится изучать французский язык
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры
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