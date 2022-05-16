Воронеж
Профиль пользователя Anna.B

фото пользователя Anna.B
фото #2 пользователя Anna.B

О себе

Я много работаю ) люблю выпить кофе и просто гулять по городу) я замужем. Поэтому если у тебя есть молодой человек , мы будем очень рады как нибудь покурить кальян)

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Воронеж → собрать компанию

Хочу в субботу собрать компанию девчонок, и затусить в клубе )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatyana1997
Воронеж → Другое

Я ищу подругу ;)

маленькое фото пользователя Elizaveta_21
Воронеж → Другое

Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

маленькое фото пользователя tatyana22
Воронеж → Другое

Прогуляться, попить кофе

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