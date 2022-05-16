Я много работаю ) люблю выпить кофе и просто гулять по городу) я замужем. Поэтому если у тебя есть молодой человек , мы будем очень рады как нибудь покурить кальян)

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Воронеж.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.