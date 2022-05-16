Воронеж
Профиль пользователя Anna.B
О себе
Я много работаю ) люблю выпить кофе и просто гулять по городу) я замужем. Поэтому если у тебя есть молодой человек , мы будем очень рады как нибудь покурить кальян)
Профиль обновлён 17 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
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