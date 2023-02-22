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Воронеж
Профиль пользователя Andrei36rus

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О себе

Бег, спорт собаки лошади прогулки по лесу книги отдых на природе рыбалка
Очень добрый люблю заботится люблю обнимашки целовашки прияные слова ласковые нежные говорить, минус люблю целовать везде и дразнить поцелуями возбуждать ищу общение подругу дружбу

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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