Воронеж
Профиль пользователя Anastasiya2805
О себе
Хочу найти подруг! Хочется гулять по городу, дурачиться и разговаривать обо всём на свете! Я замужем, поэтому отношений не ищу, работаю бухгалтером в одной из самых крупных компаний, люблю ездить на велосипеде, плавать, вышивать крестиком, играть на пианино, люблю дождь и покушать что-нибудь вкусненькое, люблю попить пивка, покурить кальян, погулять или посидеть дома - не принципиально, всегда за любой движ))) пишите!
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Найди подругу или /парня)
Воронеж. Буду рада найти подругу
Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄
Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .
Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).
Можем сходить в бар
Хочу найти друзей. Можем погулять а можем и в бар сходить
Прогуляться, выпить кофе
Я хочу прогуляться по городу
Пообщаться о разном и погулять
Сходить потанцевать)
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