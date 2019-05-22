Воронеж
Профиль пользователя Anastasiya2805

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О себе

Хочу найти подруг! Хочется гулять по городу, дурачиться и разговаривать обо всём на свете! Я замужем, поэтому отношений не ищу, работаю бухгалтером в одной из самых крупных компаний, люблю ездить на велосипеде, плавать, вышивать крестиком, играть на пианино, люблю дождь и покушать что-нибудь вкусненькое, люблю попить пивка, покурить кальян, погулять или посидеть дома - не принципиально, всегда за любой движ))) пишите!

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Воронеж → собрать компанию

Попить пивка и погулять по центру г. Воронежа

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nika...01
Воронеж → Другое

Найди подругу или /парня)

маленькое фото пользователя Tata142
Воронеж → Другое

Воронеж. Буду рада найти подругу

маленькое фото пользователя VikaKotik
Воронеж → Другое

Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

маленькое фото пользователя Marie_F
Воронеж → Другое

Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

маленькое фото пользователя Lidia_Rajkin814
Воронеж → Другое

Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).

маленькое фото пользователя Kalina
Воронеж → Другое

Можем сходить в бар

маленькое фото пользователя Nastya0
Воронеж → Другое

Хочу найти друзей. Можем погулять а можем и в бар сходить

маленькое фото пользователя JuliyaN
Воронеж → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Ksenia1234
Воронеж → Другое

Я хочу прогуляться по городу

маленькое фото пользователя Murcherler
Воронеж → Другое

Пообщаться о разном и погулять

маленькое фото пользователя Janne
Воронеж → Другое

Сходить потанцевать)

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