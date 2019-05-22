Хочу найти подруг! Хочется гулять по городу, дурачиться и разговаривать обо всём на свете! Я замужем, поэтому отношений не ищу, работаю бухгалтером в одной из самых крупных компаний, люблю ездить на велосипеде, плавать, вышивать крестиком, играть на пианино, люблю дождь и покушать что-нибудь вкусненькое, люблю попить пивка, покурить кальян, погулять или посидеть дома - не принципиально, всегда за любой движ))) пишите!

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Воронеж → собрать компанию Попить пивка и погулять по центру г. Воронежа

Воронеж → Другое Пообщаться о разном и погулять

Воронеж → Другое Я хочу прогуляться по городу

Воронеж → Другое Хочу найти друзей. Можем погулять а можем и в бар сходить

Воронеж → Другое Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).

Воронеж → Другое Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Воронеж.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.