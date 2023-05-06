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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Alina_Niving
О себе
Люблю агрессивную музыку, вроде ПоверМетал,но так же слушаю ЧиллХоп (особенно когда нужно пережить какой -то период жизни), нравится старые видеоигры и подкасты про маньяков)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино
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