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Воронеж
Профиль пользователя Alina_Niving

фото пользователя Alina_Niving

О себе

Люблю агрессивную музыку, вроде ПоверМетал,но так же слушаю ЧиллХоп (особенно когда нужно пережить какой -то период жизни), нравится старые видеоигры и подкасты про маньяков)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Расскажите мне пожалуйста как играть в молотвойны(ну,ты понял).

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 128 участников

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Воронеж → активный отдых

Предлагаю прокатиться на велосипедах по городу

Откликнулись 3 участника

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Воронеж → другое

Совместные видеоигры.

Откликнулся 1 участник

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