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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Alina1369
О себе
Люблю гулять по городу и за городом, пить кофе, читать книги (художественные и для саморазвития). Путешествую (последнее - горы, Кабардино-Балкария). За любой кипиш, если это не вредит мне и окружающим. Иногда играю в шахматы. Люблю слушать интересных людей
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры
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