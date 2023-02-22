О себе

Люблю гулять по городу и за городом, пить кофе, читать книги (художественные и для саморазвития). Путешествую (последнее - горы, Кабардино-Балкария). За любой кипиш, если это не вредит мне и окружающим. Иногда играю в шахматы. Люблю слушать интересных людей