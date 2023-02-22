⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Воронеж

Воронеж
Профиль пользователя Alina1369

фото пользователя Alina1369

О себе

Люблю гулять по городу и за городом, пить кофе, читать книги (художественные и для саморазвития). Путешествую (последнее - горы, Кабардино-Балкария). За любой кипиш, если это не вредит мне и окружающим. Иногда играю в шахматы. Люблю слушать интересных людей

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Алкоголь
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Воронеж

маленькое фото пользователя Anna.B
маленькое фото пользователя Sara_Parker
маленькое фото пользователя In_na
маленькое фото пользователя Grtool
маленькое фото пользователя Jeff
маленькое фото пользователя Vasilisa5
маленькое фото пользователя tatyana22
маленькое фото пользователя Anastasia2618
маленькое фото пользователя Ksenia1234
маленькое фото пользователя Artak
маленькое фото пользователя Stasya_nasty
маленькое фото пользователя Delechka
маленькое фото пользователя Dariiaa
маленькое фото пользователя Yaroslavna
маленькое фото пользователя Doc.k
маленькое фото пользователя Sergey_Quantun
маленькое фото пользователя Tatiana57
маленькое фото пользователя Alice_montag
маленькое фото пользователя Alex2578
маленькое фото пользователя Alecsejj
маленькое фото пользователя Maks_2205
маленькое фото пользователя PashOK
маленькое фото пользователя jilsays
маленькое фото пользователя Jjxkcjf
маленькое фото пользователя Marishka
маленькое фото пользователя Duugrim
маленькое фото пользователя Hatori
маленькое фото пользователя Arbuzik

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам