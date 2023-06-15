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Воронеж
Профиль пользователя Alice_montag

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О себе

Привет всем! Меня зовут Алиса, мне 19 лет и я ищу себя. Недавно переехала в воронеж, учусь в педе на последнем курсе. ( учитель начальных классов) пед. Деятельность - не люблю, просто сложилась судьба так))

Работаю фотографом в детсадах, и вообще я фотограф / uxui дизайнер, короче ищу себя. Очень ищу себя. Пока не нашла, то от чего бы загорелись глаза, кроме фотографии🌟

А ещё у меня есть такса, поэтому погулять с животными - я только за!
Ищу друзей, ищу людей на tfp съёмку, а по-простому ищу общения. Ищу ту / того с кем можно делиться жизнью, общаться, ходить в кино или гулять, да все что захотите.

Стандартно : люблю рок, увлекаюсь всеми видами искусства, открыта к новому всему. Готова путешествовать куда угодно и хипповать :)

А я ещё худею - так что если нужна компания для спорт зала или какого-то движа - я тут☀️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа✝️ Религия🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Воронеж → пообщаться

Хеллоу! Ищу подружку💌!

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Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 288 участников

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Воронеж → прогуляться, перекусить

Я ищу подругу ;)

Откликнулось 10 участников

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Воронеж → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

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