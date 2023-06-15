Воронеж
Профиль пользователя Alice_montag
О себе
Привет всем! Меня зовут Алиса, мне 19 лет и я ищу себя. Недавно переехала в воронеж, учусь в педе на последнем курсе. ( учитель начальных классов) пед. Деятельность - не люблю, просто сложилась судьба так))
Работаю фотографом в детсадах, и вообще я фотограф / uxui дизайнер, короче ищу себя. Очень ищу себя. Пока не нашла, то от чего бы загорелись глаза, кроме фотографии🌟
А ещё у меня есть такса, поэтому погулять с животными - я только за!
Ищу друзей, ищу людей на tfp съёмку, а по-простому ищу общения. Ищу ту / того с кем можно делиться жизнью, общаться, ходить в кино или гулять, да все что захотите.
Стандартно : люблю рок, увлекаюсь всеми видами искусства, открыта к новому всему. Готова путешествовать куда угодно и хипповать :)
А я ещё худею - так что если нужна компания для спорт зала или какого-то движа - я тут☀️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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