О себе

Привет всем! Меня зовут Алиса, мне 19 лет и я ищу себя. Недавно переехала в воронеж, учусь в педе на последнем курсе. ( учитель начальных классов) пед. Деятельность - не люблю, просто сложилась судьба так))



Работаю фотографом в детсадах, и вообще я фотограф / uxui дизайнер, короче ищу себя. Очень ищу себя. Пока не нашла, то от чего бы загорелись глаза, кроме фотографии🌟



А ещё у меня есть такса, поэтому погулять с животными - я только за!

Ищу друзей, ищу людей на tfp съёмку, а по-простому ищу общения. Ищу ту / того с кем можно делиться жизнью, общаться, ходить в кино или гулять, да все что захотите.



Стандартно : люблю рок, увлекаюсь всеми видами искусства, открыта к новому всему. Готова путешествовать куда угодно и хипповать :)



А я ещё худею - так что если нужна компания для спорт зала или какого-то движа - я тут☀️