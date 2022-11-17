Воронеж
Профиль пользователя AlexCoz

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фото #2 пользователя AlexCoz

О себе

Очень люблю классическую музыку

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры

Не нравится:

🍷 Алкоголь

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Погулять по парку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

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Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Nastya0
Воронеж → Другое

Хочу найти друзей. Можем погулять а можем и в бар сходить

маленькое фото пользователя Lusi
Ростов-на-Дону → Другое

А как ты планируешь провести выходной?))

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