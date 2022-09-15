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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Alex983
О себе
просто фрикции не интересны.Много работаю, .Люблю искренность, прямоту и свободу взглядов. Если трудно - готов поддержать.
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться
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