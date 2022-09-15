просто фрикции не интересны.Много работаю, .Люблю искренность, прямоту и свободу взглядов. Если трудно - готов поддержать.

Был в сети вчера

выпить кофе в 13-30 на Пушкинской

Потанцевать на концерте NЮ) кто со мной?)

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