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Воронеж
Профиль пользователя Alex983

фото пользователя Alex983

О себе

просто фрикции не интересны.Много работаю,  .Люблю искренность, прямоту и свободу взглядов.  Если трудно - готов поддержать.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🎲 Настольные игры

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

поужинать сеголня

Москва → прогуляться, перекусить

выпить кофе в 13-30 на Пушкинской

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Воронеж → другое

Куда-нибудь отдохнуть

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Olga444

Воронеж → прогуляться, перекусить

Потанцевать на концерте NЮ) кто со мной?)

Откликнулся 1 участник

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Воронеж → собрать компанию

Тусовочка в сауне

Откликнулся 1 участник

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