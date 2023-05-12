приличная и воспитанная, пока мы не подружимся😂 люблю погулять, посмеяться, сходить куда-нибудь, мероприятия и концерты, можно выпить, вкусно покушать, потусить, чуть творчества можно, также пофоткаться, либо заняться ничегонеделанием))) добрые хорошие люди с чувством юмора, жду Вас)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 📺 Политика 🎮 Видеоигры 💨 Кальян ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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