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Воронеж
Профиль пользователя Adenium

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О себе

Люблю кофе, кактусы и рыбок, в свободное время рисую и под настроение гуляю по городу или на природе.
Буду рада новым знакомствам и общению)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие
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