⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Воронеж
Воронеж
Люблю кофе, кактусы и рыбок, в свободное время рисую и под настроение гуляю по городу или на природе.
Воронеж
Профиль пользователя Adenium
О себе
Люблю кофе, кактусы и рыбок, в свободное время рисую и под настроение гуляю по городу или на природе.
Буду рада новым знакомствам и общению)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога
Не нравится:
🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие
Другие пользователи из города Воронеж
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам