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Воронеж
Профиль пользователя 0lga

фото пользователя 0lga

О себе

я открытый, дружелюбный человек, готовый к общению и новым знакомствам👍 все подробности при личном общении😊

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

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Откликнулся 1 участник
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