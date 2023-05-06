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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя 0lga
О себе
я открытый, дружелюбный человек, готовый к общению и новым знакомствам👍 все подробности при личном общении😊
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
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