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Воркута
Профиль пользователя IntaDen

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О себе

Из любимых, честность адекватность доброта любовь к животным. Увлечение ремонт электроники , увлечение фото, езда на велосипеде, прогулки по лесу , прогулки по заброшенным местам.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн
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