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Воркута
Профиль пользователя HelgaSun

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О себе

Ищу партию для настолки,особенненная заинтересованность в dnd=)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан
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