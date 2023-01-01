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Воркута
Воркута
Профиль пользователя HelgaSun
О себе
Ищу партию для настолки,особенненная заинтересованность в dnd=)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры💃 Потанцевать
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