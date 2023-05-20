О себе

Привет)

У меня нет определенных увлечений, однако я могу поговорить на любую затронутую тему, если это не касается автомобилей(в этом я полный ноль).

Люблю читать, пишу собственную книгу, слушаю различную музыку, будь это классика или оксимирон.

Ненавижу помидоры‼️