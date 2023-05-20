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Волжский
Привет)
Волжский
Профиль пользователя Da.nevoda
О себе
Привет)
У меня нет определенных увлечений, однако я могу поговорить на любую затронутую тему, если это не касается автомобилей(в этом я полный ноль).
Люблю читать, пишу собственную книгу, слушаю различную музыку, будь это классика или оксимирон.
Ненавижу помидоры‼️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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