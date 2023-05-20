⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Волжский

Волжский
Профиль пользователя Da.nevoda

фото пользователя Da.nevoda

О себе

Привет)
У меня нет определенных увлечений, однако я могу поговорить на любую затронутую тему, если это не касается автомобилей(в этом я полный ноль).
Люблю читать, пишу собственную книгу, слушаю различную музыку, будь это классика или оксимирон.
Ненавижу помидоры‼️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Волжский

маленькое фото пользователя Skandalist
маленькое фото пользователя Den4ic
маленькое фото пользователя Belov
маленькое фото пользователя Julialvalga
маленькое фото пользователя korobovochka
маленькое фото пользователя DEMON2
маленькое фото пользователя Alinchik
маленькое фото пользователя igchentsov
маленькое фото пользователя Nooooo
маленькое фото пользователя Banan_Shlepovich
маленькое фото пользователя kvsh.in
маленькое фото пользователя Sergei1234
маленькое фото пользователя MaXaXaM
маленькое фото пользователя Misha2
маленькое фото пользователя Valeria23

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам